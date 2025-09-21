San Siro Inter nuovo stallo per la cessione? I nerazzurri e il Milan negano al Comune di accedere ai documenti

La trattativa per la vendita di San Siro e delle aree limitrofe, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio, continua a sollevare dubbi e polemiche. Come evidenziato dal Corriere della Sera, né Inter né Milan hanno consentito al Comune di Milano di accedere alle carte che ricostruiscono la catena di controllo dei club. La motivazione ufficiale riguarda la natura riservata della documentazione, come specificato nella relazione allegata alla delibera di Giunta. Palazzo Marino ha quindi dovuto fare affidamento sui dati già forniti dai club alla FIGC, considerandoli "genuini e veritieri", senza possibilità di verifica indipendente.

