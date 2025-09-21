San Matteo prima della Messa la Pace per Gaza

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo a sorpresa dei consiglieri comunali del partito socialista a Salerno. Prima della messa Filomeno Di Popolo, Rino Avella e Tonia Willburger hanno indossato un cartello con su scritto “Beati gli operatori di Pace anche per Gaza” in segno di solidarietà con la comunità palestinese. Alle 11 ha preso il via il solenne ponteficale in occasione delle celebrazioni per San Matteo, Santo patrono del Comune di Salerno. In cattedrale anche il presidente della Salernitana, Maurizio Milan e tra gli altri il presidente di Unioncamere Andrea Prete, oltreché numerose autorità civili, istituzionali e militari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Matteo, prima della Messa la Pace per Gaza

