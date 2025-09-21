San Matteo | Apostolo e Evangelista celebrato il 21 settembre
San Matteo: Apostolo e Evangelista. San Matteo, noto anche come Levi, è uno dei dodici apostoli di Gesù e l'autore del primo Vangelo del Nuovo Testamento. Nato a Cafarnao, era un esattore delle tasse prima di essere chiamato da Gesù a seguirlo. Questo incontro cambiò radicalmente la sua vita, portandolo a diventare uno dei più importanti evangelisti cristiani. Perché è venerato come Santo. San Matteo è venerato come santo per il suo contributo alla diffusione del cristianesimo e per la sua testimonianza di fede. Il suo Vangelo è particolarmente significativo perché collega la vita di Gesù con le profezie dell'Antico Testamento, dimostrando come Gesù sia il Messia promesso.
Salerno, San Matteo Apostolo 2025: il programma dei solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono e Protettore di Salerno
Festeggiamenti in onore di San Matteo Apostolo – 20 e 21 settembre Unisciti a noi per due serate di fede, tradizione e convivialità! Sabato 20 settembre – ore 20:00 Serata di comunità con sapori autentici: trippa in varie salse, panino con porchetta, vino
Diocesi: Salerno, patronale di san Matteo. Don D'Alessio (Uff. comunicazioni), "occasione propizia per pregare per la pace" - "La città di Salerno e tutta l'arcidiocesi vivono ogni anno con gioia sempre nuova la festa patronale di san Matteo apostolo ed evangelista.