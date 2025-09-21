San Matteo | Apostolo e Evangelista celebrato il 21 settembre

San Matteo: Apostolo e Evangelista. San Matteo, noto anche come Levi, è uno dei dodici apostoli di Gesù e l'autore del primo Vangelo del Nuovo Testamento. Nato a Cafarnao, era un esattore delle tasse prima di essere chiamato da Gesù a seguirlo. Questo incontro cambiò radicalmente la sua vita, portandolo a diventare uno dei più importanti evangelisti cristiani. Perché è venerato come Santo. San Matteo è venerato come santo per il suo contributo alla diffusione del cristianesimo e per la sua testimonianza di fede. Il suo Vangelo è particolarmente significativo perché collega la vita di Gesù con le profezie dell'Antico Testamento, dimostrando come Gesù sia il Messia promesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

