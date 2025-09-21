di Alessandra Zanardi SAN GIULIANO Caro-affitti e sete di alloggi: sono circa 300, ogni anno, le persone che si rivolgono allo sportello del Sicet, il Sindacato degli inquilini, che nella sede di via Turati 40, a San Giuliano, offre consulenze, aiuto e orientamento in tema di casa. Il servizio, aperto anche ai non residenti, funziona ogni mercoledì dalle 15.30 alle 17.30. E le richieste non mancano. "Il problema principale è il caro-affitti sul mercato libero – spiega Domenico De Luca, avvocato e attivista del Sicet -. L’hinterland di Milano risente della bolla immobiliare della metropoli: i canoni sono schizzati in alto e più di un inquilino fatica a stare dietro a costi che sono indubbiamente importanti, anche per famiglie con due stipendi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Giuliano, caro affitti e sos casa. Ogni giorno una richiesta di aiuto