San Donato omaggia Viola eroina che ha salvato il papà

SAN DONATO Con la tradizionale cerimonia delle benemerenze civiche, San Donato ha reso omaggio ai cittadini meritevoli. Tra i premiati che, ieri in Municipio, hanno ricevuto una medaglia dalle mani del sindaco Francesco Squeri c’è anche Viola Menichetti, la 16enne che lo scorso 4 gennaio, in Piemonte, con la sua prontezza e il suo il coraggio è riuscita a salvare il padre, Marco Menichetti, 56 anni, ex assessore del Comune di San Donato, precipitato in un dirupo durante una passeggiata in quota. L’incidente si è verificato a 2082 metri di altezza, nel Vercellese, lungo il sentiero che da Carcoforo porta al rifugio Alpe Massero: è qui che padre e figlia stavano facendo un’escursione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

