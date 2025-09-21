San Donato omaggia Viola eroina che ha salvato il papà
SAN DONATO Con la tradizionale cerimonia delle benemerenze civiche, San Donato ha reso omaggio ai cittadini meritevoli. Tra i premiati che, ieri in Municipio, hanno ricevuto una medaglia dalle mani del sindaco Francesco Squeri c’è anche Viola Menichetti, la 16enne che lo scorso 4 gennaio, in Piemonte, con la sua prontezza e il suo il coraggio è riuscita a salvare il padre, Marco Menichetti, 56 anni, ex assessore del Comune di San Donato, precipitato in un dirupo durante una passeggiata in quota. L’incidente si è verificato a 2082 metri di altezza, nel Vercellese, lungo il sentiero che da Carcoforo porta al rifugio Alpe Massero: è qui che padre e figlia stavano facendo un’escursione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: donato - omaggia
Omaggio a Giorgio Armani a pochi giorni dalla scomparsa. Nel Chiostro del Plesso D’Azeglio dell’Università sarà esposta una selezione di riproduzioni presenti nel Fondo Giorgio Armani, donato personalmente dallo stilista allo CSAC negli anni Ottanta. - facebook.com Vai su Facebook
San Donato omaggia Viola, eroina che ha salvato il papà; Nuovo tram di Bologna, entrano nel vivo i cantieri in San Donato e Santa Viola; A Fossacesia nasce il parco della gentilezza: un luogo dove diffondere rispetto e solidarietà.
San Donato omaggia Viola, eroina che ha salvato il papà - SAN DONATO Con la tradizionale cerimonia delle benemerenze civiche, San Donato ha reso omaggio ai cittadini meritevoli. ilgiorno.it scrive
Viola Menichetti, salvò il padre caduto nel burrone, per lei ora c’è una medaglia: andò a cercare i soccorsi anche se ferita - Il papà, ex assessore di San Donato Milanese, rischiò la morte: era il 4 gennaio scorso, precipitare davanti ai suoi occhi lungo la via che divide il rifugio Alpe Massero, a 2082 metri di altezza, e C ... Da milano.corriere.it