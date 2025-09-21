Samsung One UI 8.5 introdurrà un sistema di protezione per chi soffre di epilessia fotosensibile

Tuttoandroid.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung OneUI 8.5 includerà una funzione per proteggere gli utenti con epilessia fotosensibile attenuando i video con luci lampeggianti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung one ui 85 introdurr224 un sistema di protezione per chi soffre di epilessia fotosensibile

© Tuttoandroid.net - Samsung One UI 8.5 introdurrà un sistema di protezione per chi soffre di epilessia fotosensibile

In questa notizia si parla di: samsung - introdurr

Samsung copia il design di iOS 26 nella sua One UI 8.5?; One UI, Samsung cambia approccio sulla nomenclatura: si lavora alla One UI 8.5; Samsung Galaxy S26 Ultra arriverà a inizio 2026 con One UI 8.5, secondo un rumor.

samsung one ui 85Samsung Galaxy S25, al via in Italia l'aggiornamento One UI 8 con Android 16 - Samsung ha avviato la distribuzione in Italia della One UI 8 basata su Android 16 per l'intera gamma Galaxy S25 ... Secondo hdblog.it

samsung one ui 85One UI 8.5, Samsung si ispirerà a iOS 26 per alcune funzioni? Ecco cosa è trapelato - 5 di Samsung porterà novità estetiche ispirate a iOS, tra cui barra di ricerca in basso e menù più compatti, nessuna data di lancio nota. Lo riporta tech.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung One Ui 85