Sammaurese il veleno in coda Arriva la seconda sconfitta di fila
CHIETI 2 SAMMAURESE 1 CHIETI (4-3-3): Mercorelli (28’ st Zanin); De Luca (40’ st Pracek), Gallo, Caparros, Guerriero; Sabba, Donsah (22’ st Cascio), Gueye (28’ st Giampaolo); Ceccarelli (42’ st Busatto), Vuthaj, Arlotti. A disp.: Allessi, Conti, Grandis, De Souza. All.: Del Zotti. SAMMAURESE (3-4-2-1): Pollini, Bianchi, Dall’Osso, Oppizzi; Dimitri (40’ st Magnanini), Sare, Zaccariello, Conti (32’ st Infantino); Nisi (40’ st Deshkas), Bertani (32’ st Manzi); Lucatti (37’ st Amadori). A disp.: Pazzini, Gessaroli, Tombesi, Casolla. All.: Asta. Arbitro: Rossiello di Molfetta. Reti: 18’ pt rig. Ceccarelli (C), 6’ st rig. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
