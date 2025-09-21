Sambenedettese-Carpi 0-1 | Cortesi gol ed il Carpi espugna San Benedetto
Un riscatto in grande stile quello che il Carpi confeziona al "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto. Una vittoria per 1-0 con una 'griffe' illustre, quella - neanche a dirlo - di Cortesi, l'uomo in più di una squadra che agisce di spada e di fioretto, prima mettendo la museruola ai. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: sambenedettese - carpi
MISTER U.S. Sambenedettese , le parole di Ottavio Palladini dopo la sconfitta col Carpi - facebook.com Vai su Facebook
#SerieC gr.B Gubbio-Bra 1-0 Livorno-Ascoli 0-3 Pineto-Juventus NextGen 2-3 Sambenedettese-Carpi 0-1 Torres-Ternana 1-1 Vis Pesaro-Pianese 0-0 league table (top5) 1? Arezzo 12 2? Ravenna 12 3? Ascoli 11 4? Gubbio 11 5? Pineto 8 #calcio #foot - X Vai su X
Sambenedettese-Carpi 0-1: Cortesi non perdona, seconda vittoria esterna per i biancorossi; Sambenedettese-Carpi 0-1 | Cortesi gol ed il Carpi espugna San Benedetto; Samb, scena muta al Riviera: passa il Carpi.
Carpi scaccia i fantasmi e supera la Sambenedettese in trasferta - I biancorossi ora vanno a 8 punti in classifica e torneranno in campo ... Si legge su lapressa.it
Samb, così non va. Al Riviera vince pure il Carpi - La Sambenedettese riprende il suo cammino: oggi, sabato 20 settembre, la squadra di Ottavio Palladini affronterà il Carpi di Stefano Cassani nel match valido per la quinta gi ... lanuovariviera.it scrive