Samardzic a 6 giorni da Juve Atalanta | Contenti di esserci riscattati! Lookman? Sappiamo il suo valore e siamo felici che sia tornato

Samardzic, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato così dopo la vittoria contro il Torino a distanza di sei giorni dalla sfida contro la Juve. Intervenuto in conferenza stampa dopo  Torino  Atalanta, Lazar Samardzic  si è soffermato così sulla vittoria, sul  ritorno di Lookman  e sulla  situazione infortunati  a sei giorni dal big match dell’Allianz Stadium contro la  Juve. REAZIONE DOPO IL PSG – «Tanto perché volevamo vincere ed esprimere un buon calcio. Con il PSG potevamo fare meglio seppur loro siano i Campioni in carica, ma siamo molto contenti di oggi e di esserci riscattati». LOOKMAN – «Sappiamo il suo valore e siamo felici che sia tornato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

