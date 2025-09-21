Samardzic a 6 giorni da Juve Atalanta | Contenti di esserci riscattati! Lookman? Sappiamo il suo valore e siamo felici che sia tornato

Samardzic, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato così dopo la vittoria contro il Torino a distanza di sei giorni dalla sfida contro la Juve. Intervenuto in conferenza stampa dopo Torino Atalanta, Lazar Samardzic si è soffermato così sulla vittoria, sul ritorno di Lookman e sulla situazione infortunati a sei giorni dal big match dell’Allianz Stadium contro la Juve. REAZIONE DOPO IL PSG – «Tanto perché volevamo vincere ed esprimere un buon calcio. Con il PSG potevamo fare meglio seppur loro siano i Campioni in carica, ma siamo molto contenti di oggi e di esserci riscattati». LOOKMAN – «Sappiamo il suo valore e siamo felici che sia tornato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

