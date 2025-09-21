Samardzic a 6 giorni da Juve Atalanta | Contenti di esserci riscattati! Lookman? Sappiamo il suo valore e siamo felici che sia tornato
Samardzic, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato così dopo la vittoria contro il Torino a distanza di sei giorni dalla sfida contro la Juve. Intervenuto in conferenza stampa dopo Torino Atalanta, Lazar Samardzic si è soffermato così sulla vittoria, sul ritorno di Lookman e sulla situazione infortunati a sei giorni dal big match dell’Allianz Stadium contro la Juve. REAZIONE DOPO IL PSG – «Tanto perché volevamo vincere ed esprimere un buon calcio. Con il PSG potevamo fare meglio seppur loro siano i Campioni in carica, ma siamo molto contenti di oggi e di esserci riscattati». LOOKMAN – «Sappiamo il suo valore e siamo felici che sia tornato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
David-Vlahovic si può. Una Juve sprint a Bergamo. Douglas Luiz: Nottingham; Juve-Atalanta, diretta: formazioni e risultato in tempo reale; Atalanta-Juventus 1-2: decisivi Jonathan David e Vlahovic, non basta Samardzic per la Dea.
Behrami: 'Alla Juve manca un profilo come De Paul, Samardzic...' - Intervistato da Tuttosport, Valon Behrami, opinionista ed ex calciatore di Fiorentina, Napoli e Udinese, ha parlato di due obiettivi della Juventus. Riporta calciomercato.com
Juve, mercato last minute: 5 questioni da risolvere negli ultimi 6 giorni - Meno giorni mancano alla fine del calciomercato estivo, più si moltiplicano i pensieri su quali operazioni può chiudere ogni squadra nelle ultime ore di sessione e a campionato ormai già iniziato. Secondo gazzetta.it