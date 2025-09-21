Salvini sorprende Pontida | Sto meglio Vannacci | Dobbiamo diventare gli eredi di Kirk

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli medici e arrivo a sorpresa del leader leghista. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è arrivato inaspettatamente a Pontida dopo una giornata iniziata con un passaggio al pronto soccorso di Chiari per sospetti calcoli renali. In mattinata il partito aveva comunicato che non avrebbe partecipato al raduno, rimandando tutto a domenica. Ma in serata, accompagnato dalla compagna Francesca Verdini, Salvini ha deciso di raggiungere i suoi sostenitori: “Mi avevano detto di riposare, ma il mio riposo siete voi. Ora sto molto meglio”, ha dichiarato davanti a un pubblico che lo ha accolto con applausi e cori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Salvini sorprende Pontida: “Sto meglio”. Vannacci: “Dobbiamo diventare gli eredi di Kirk”

In questa notizia si parla di: salvini - sorprende

Golpe contro Lula in Brasile, condannato Bolsonaro. L’ira di Trump: “Sorprendente”. Salvini: “La sinistra usa ogni mezzo” - facebook.com Vai su Facebook

Golpe contro Lula in Brasile, condannato Bolsonaro. L’ira di Trump: “Sorprendente”. Salvini: “La sinistra usa ogni mezzo” - X Vai su X

Vannacci star a Pontida, poi a sorpresa arriva Salvini nonostante le coliche: «Sto bene, ma fate piano»; Salvini a Pontida: 'Sto meglio'. Vannacci: 'La sinistra fa la vittima, Saviano ha la scorta e io no'; Salvini, dopo le coliche renali l'arrivo a sorpresa a Pontida: «Sto meglio». Vannacci: «A Saviano la scorta, a me no».

Salvini a Pontida: 'Sto meglio'. Vannacci: 'La sinistra fa la vittima, Saviano ha la scorta e io no' - In giornata per il leader della Lega controlli per calcoli renali, era atteso domani alla manifestazione. Lo riporta ansa.it

Salvini a sorpresa a Pontida, tra attacchi politici e ovazioni dei militanti - In mattinata la Lega aveva annunciato l’assenza di Matteo Salvini per motivi di salute, ma in serata il leader è arrivato a sorpresa t ... online-news.it scrive