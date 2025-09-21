Salvini indebolito Meloni resta forte Il Pd? Non è pronto a governare Parla Palano

Il pratone, più che verde vira sempre più sul nero. Come le magliette in memoria di Charlie Kirk. A Pontida Matteo Salvini ha provato a rilanciare la propria immagine, ma la Lega appare sempre più distante dalle sue radici e sempre più vicina alla destra radicale. Intanto il premier Giorgia Meloni, pur con un consenso più ridimensionato rispetto all’avvio di legislatura, mantiene saldamente il timone, anche grazie alla sua capacità di tenere insieme alleati e collocazioni internazionali apparentemente inconciliabili. Sul fronte opposto, il Partito democratico vive una tensione crescente non solo tra la linea di Elly Schlein e l’anima riformista radicata nei territori, ma anche all’interno della corrente che fa capo a Stefano Bonaccini. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Salvini indebolito, Meloni resta forte. Il Pd? Non è pronto a governare. Parla Palano

