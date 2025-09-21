Salvini in ospedale a Chiari prima di partecipare alla festa della Lega a Pontida

Matteo Salvini ha trascorso la mattinata di ieri al pronto soccorso dell'ospedale di Chiari per accertamenti a seguito di una colica renale. Il ministro delle Infrastrutture ha avvertito malessere mentre si trovava sull'auto di servizio lungo la BreBeMi, e si è quindi fatto accompagnare in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Matteo Salvini ricoverato in ospedale, annullati tutti gli impegni previsti per oggi dopo “malore improvviso” dovuto a calcolo renale

Calcoli renali, Matteo Salvini in ospedale a Chiari per controlli - Il leader della Lega è riuscito comunque a presentarsi a Pontida per la festa dei giovani leghisti: «Mi hanno consigliato di riposare, ma il mio riposo siete voi» ... Scrive giornaledibrescia.it

Dopo i controlli medici, l'inaspettato arrivo di Matteo Salvini a Pontida: l'annuncio sulle sue condizioni di salute - Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo i controlli medici si è presentato a sorpresa a Pontida: ecco come sta ... Segnala notizie.it