Pontida. Flotte di militanti provenienti da tutta Italia hanno gremito il pratone di Pontida per assistere ai discorsi dei big del Carroccio in attesa del leader Matteo Salvini. Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco, tra politici e giornalisti: da Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo passando per Daniele Capezzone e altri ospiti internazionali come Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National. Assente Santiago Abascal, presidente del partito politico di estrema destra Vox ed ex membro del Partito Popolare, intervenuto con un video messaggio. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aperto il suo intervento chiedendo un pensiero per Charlie Kirk, l’attivista assassinato il 10 settembre 2025 a Orem, Utah, negli Stati Uniti, e ha ringraziato i militanti presenti sul pratone: “Dico grazie innanzitutto a voi, anima, cuore, festa della Lega. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Salvini chiude Pontida: “Mai i nostri figli in guerra”. Il punto su sicurezza, tasse e ponte sullo Stretto