«Noi il Ponte lo rea-liz-ze-re-mo facendo lavorare imprese di tutta Italia, giovani e archiettetti di tutta Italia». Così il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini dal palco di Pontida per l'edizione 2025 del raduno della Lega. La manifestazione sul pratone a due passi dalla stazione del paesino della Bergamasca è cominciata con il tradizionale omaggio ai militanti del Carroccio scomparsi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Salvini al raduno della Lega a Pontida: "Il ponte sullo Stretto lo faremo, ci lavorerà tutta Italia"