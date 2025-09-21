(Adnkronos) – Dall’Ucraina alla flat tax, passando per Gaza e all’attacco all’Ue. M atteo Salvini scalda il popolo di Pontida e dal palco anticipa un nuovo appuntamento fissato per il giorno di San Valentino, nel 2026. “L’Italia è contro la guerra e noi non manderemo mai i nostri figli e i nostri nipoti a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvini accende Pontida: “Mai i nostri figli a morire in Ucraina. Flat tax sia per tutti”