Salvini a Pontida | Noi mai in guerra
13.40 Un omaggio a Pontida in ricordo del commentatore politico Usa, Kirk. Lo ha chiesto il leader della Lega, Salvini: "Non un minuto di silenzio,ma un minuto di applauso per Charlie Kirk che arrivi fino all'Arizona". Così ha aperto il suo intervento alla manifestazione. Poi, entra nel vivo: "In Ucraina non manderemo nostri figli a combattere e a morire". E "un chiaro no all'esercito e al debito Ue per comprare armi,missili e carri armati". Sul Medioriente: "Due Stati impossibile con Hamas".Per l'Italia: "Flat tax e rottamazione cartelle". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: salvini - pontida
Salvini ha spiegato come vede 'Pontida 2025'
La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini
Salvini a Pontida: “Entro il raduno le prime intese sull’autonomia; in Lombardia cantieri per 26 miliardi”
Pontida 2025 in stile Kirk, oggi chiude Salvini. Firme contro Green deal e striscioni pro Vannacci - X Vai su X
Oggi a Pontida c'è Salvini: tutte le notizie in diretta - facebook.com Vai su Facebook
Pontida: Salvini, mai alla guerra: Tributo a Kirk; Pontida 2025, Salvini: “Mai i nostri figli a combattere in Ucraina”. Omaggio a Kirk; I giovani della Lega a Pontida: Vannacci moderato, noi no.
Salvini a Pontida al raduno della Lega lancia la manifestazione del 14 febbraio - Alle 13 sul palco Matteo Salvini che ha ricordato il fondatore Umberto Bossi, Silvio Berlusconi e Roberto Maroni. Come scrive ecodibergamo.it
Kirk, pace fiscale, Ponte sullo Stretto e no a un esercito europeo: così Salvini aizza il popolo di Pontida - Il segretario della Lega Matteo Salvini interviene dal palco per il comizio conclusivo a Pontida, ripercorrendo tutti i temi cari alla Lega ... Da fanpage.it