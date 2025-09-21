Salvini a Pontida | Noi mai in guerra

13.40 Un omaggio a Pontida in ricordo del commentatore politico Usa, Kirk. Lo ha chiesto il leader della Lega, Salvini: "Non un minuto di silenzio,ma un minuto di applauso per Charlie Kirk che arrivi fino all'Arizona". Così ha aperto il suo intervento alla manifestazione. Poi, entra nel vivo: "In Ucraina non manderemo nostri figli a combattere e a morire". E "un chiaro no all'esercito e al debito Ue per comprare armi,missili e carri armati". Sul Medioriente: "Due Stati impossibile con Hamas".Per l'Italia: "Flat tax e rottamazione cartelle". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it