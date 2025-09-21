Salvini a Pontida | No alla guerra e difesa della civiltà occidentale

AGI - No alla guerra e difesa della civiltà occidentale. Dal palco di Pontida Matteo Salvini e la Lega vanno all'attacco dell'Unione europea e delle sue politiche. Davanti a qualche migliaio di militanti e a tante bandiere della Lega, il vicepremier scandisce: "Non manderemo mai i nostri figli e i nostri nipoti a morire in Ucraina. Non siamo in guerra contro nessuno. No all'esercito europeo, a un debito europeo per comprare armi e carri armati". A questo proposito la Lega presenterà delle mozioni in tutti i Comuni. È arrivato poi l'annuncio di una manifestazione in difesa della "civiltà occidentale" per sabato 14 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Agi.it

