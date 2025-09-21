Salvini a Pontida in maglia nera per Charlie Kirk | Noi non abbiamo l’armocromista ce lo organizziamo da soli il look

Matteo Salvini è salito sul palco della manifestazione dei Giovani del partito, a Pontida, indossando una maglia nera per Charlie Kirk. “I giornalisti che ci hanno chiesto perché le magliette per Charlie Kirk sono nere e se era un messaggio politico. Ma se stai commemorando qualcuno che non c’è più, le fai fucsia le magliette? – ha detto dal palco – Chissà mai che messaggio vorranno mandare.Diciamo che noi non abbiamo gli armocromisti che ha la Schlein, noi ce lo organizziamo da soli il look “. “Oggi dal pronto soccorso di Chiari mi hanno dimesso dicendomi ‘oggi, ministro si deve riposare’ e il mio riposo siete voi – ha proseguito – Non potevo non esserci, quindi magari stasera non potrò affondarmi nei pizzoccheri e nella polenta come avrei desiderato ma non ce la facevo a stare a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

