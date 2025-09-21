Salvini a Pontida in maglia nera per Charlie Kirk | Noi non abbiamo l’armocromista ce lo organizziamo da soli il look
Matteo Salvini è salito sul palco della manifestazione dei Giovani del partito, a Pontida, indossando una maglia nera per Charlie Kirk. “I giornalisti che ci hanno chiesto perché le magliette per Charlie Kirk sono nere e se era un messaggio politico. Ma se stai commemorando qualcuno che non c’è più, le fai fucsia le magliette? – ha detto dal palco – Chissà mai che messaggio vorranno mandare.Diciamo che noi non abbiamo gli armocromisti che ha la Schlein, noi ce lo organizziamo da soli il look “. “Oggi dal pronto soccorso di Chiari mi hanno dimesso dicendomi ‘oggi, ministro si deve riposare’ e il mio riposo siete voi – ha proseguito – Non potevo non esserci, quindi magari stasera non potrò affondarmi nei pizzoccheri e nella polenta come avrei desiderato ma non ce la facevo a stare a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: salvini - pontida
Salvini ha spiegato come vede 'Pontida 2025'
La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini
Salvini a Pontida: “Entro il raduno le prime intese sull’autonomia; in Lombardia cantieri per 26 miliardi”
Pontida 2025 in stile Kirk, oggi chiude Salvini. Firme contro Green deal e striscioni pro Vannacci - X Vai su X
Pontida, Salvini arriva nonostante le coliche renali. Vannacci: «Noi gli eredi di Kirk. La sinistra fa la vittima» - facebook.com Vai su Facebook
Vannacci e Salvini a Pontida in nero per Charlie Kirk, il segretario della Lega a sorpresa al raduno; L'ombra (nera) di Vannacci su una Pontida con nulla da festeggiare. Spedizione dei mille dal Piemonte; Salvini annulla tutti gli impegni previsti per oggi, si sta sottoponendo a controlli medici. Poi il video: «Ci vediamo a Pontida, senza....
Pontida, al via il raduno. Zaia: «Vannacci può essere un valore se fa il leghista». Discorso di Salvini alle 13 - Due giorni di Pontida, quest'anno in stile Kirk (quasi in contemporanea con i funerali dell'attivista ultraconservatore ucciso) e con la novità Vannacci. Secondo ilmattino.it
Pontida acclama Vannacci: «Noi gli eredi di Kirk». Salvini: nessuna divisione - che l’europarlamentare in mimetica trovasse un’accoglienza ... Da ilgazzettino.it