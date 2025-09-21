Salvini a Pontida | Due popoli due Stati impossibile con i tagliagole di Hamas Vannacci | Lo straniero stupra e ruba – Il video

«Voi non dovete cambiare mai. Liberi, forti e senza paura». Matteo Salvini ha chiuso così il suo intervento sul palco di Pontida, dove in questi giorni si è svolto il tradizionale raduno della Lega. Dal palco, il segretario del Carroccio è tornato sui cavalli di battaglia del suo partito, dal ponte sullo Stretto alla flat tax, dalla rottamazione delle cartelle esattoriali alla contrarietà all’aumento delle spese militari. «Sabato 14 febbraio tutti insieme saremo protagonisti della più grande manifestazione che si ricordi per la difesa dei valori, diritti e confini e libertà della civiltà occidentale. 🔗 Leggi su Open.online