Salvini a Pontida critica l’esercito europeo | Non manderemo i nostri figli a morire in Ucraina

"L'Italia è contro la guerra, noi non siamo in guerra contro nessuno", ha tuonato ancora Salvini, ribadendo la sua posizione contraria ad ogni operazione dell'Europa che coinvolga anche le truppe dell'Italia. "Che tutti sostengano gli sforzi di pace del presidente Trump. Un chiaro no all'esercito europeo, a un debito europeo per comprare armi e carri armati", ha aggiunto convinto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Salvini a Pontida critica l’esercito europeo: “Non manderemo i nostri figli a morire in Ucraina”

In questa notizia si parla di: salvini - pontida

Salvini ha spiegato come vede 'Pontida 2025'

La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini

Salvini a Pontida: “Entro il raduno le prime intese sull’autonomia; in Lombardia cantieri per 26 miliardi”

Matteo Salvini chiude l'evento di Pontida: "Un applauso a Charlie Kirk, deve arrivare fino in Arizona" - facebook.com Vai su Facebook

Salvini a Pontida con maglia nera per Kirk: "Noi non abbiamo l'armocromista come Schlein" https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/21/salvini-pontida-maglia-nera-polemiche-news/8133911/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox - X Vai su X

Salvini: “Ponte sullo Stretto come Mose, chi lo critica cambierà idea”/ “Pontida? Lega continuerà a crescere” - Il Ponte sullo Stretto è destinato a smentire i detrattori come accadde per il Mose: c’era chi sosteneva che fosse inutile, ma i fatti hanno dimostrato il contrario. Riporta ilsussidiario.net

Salvini e la «crisi» con la Francia. Alleati divisi, le critiche di Forza Italia - Dall’opposizione l’accusa è, più o meno per tutti, che Matteo Salvini abbia esposto l’Italia a una brutta figura, messo in imbarazzo il suo governo e che per questo la presidente del Consiglio debba ... Secondo roma.corriere.it