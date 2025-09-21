Salvini | A casa chi non si integra

15.47 "Il nostro obiettivo è tornare a blindare i confini italiani, sempre che qualche magistrato politicizzato non ci fermi". Così Salvini, a Pontida. "Ci sono immigrati venuti da lontano che portano lavoro, rispetto e cultura e sono i benvenuti. Il nostro problema sono quelli che non si vogliono integrare e abbiamo il dovere di rimandarli a casa", afferma il leader della Lega. "Non tutti si vogliono integrare: fanatismo islamico, integralismo islamico, applicazione letteraria del Corano non sono compatibili con le nostre leggi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it