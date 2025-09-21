Salvato in riva al mare Muore sei giorni dopo
Oggi primo giorno d’autunno, si tirano in remi in barca. Finisce una lunga stagione durata ufficialmente, in seguito al provvedimento del ministro Matteo Salvini, qualche settimana in più rispetto agli anni passati, dal 17 maggio al 21 settembre. Ma adesso, nonostante le temperature ancora elevate, è finita. E mentre i bagnini tolgono ombrelloni e lettini, il gruppo di soccorritori acquatici della Nemo lifeguard, il team di Paolo Bratti che opera nelle spiagge di Gabicce Mare, Cattolica e Fiorenzuola di Focara si accinge a smontare le torrette di salvataggio. E si fanno i bilanci. "La stagione è stata impegnativa, soprattutto all’inizio, tra giugno e luglio – racconta Paolo Bratti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Salvato in riva al mare. Muore sei giorni dopo; Mare mosso, 49enne annega tra le onde. Salvato un 20enne; Tragedia a Francavilla al mare: muore dopo aver salvato un bimbo.
Sommozzatori dei Vigili del Fuoco salvano un uomo colto da un malore in mare a Reggio Calabria - L’episodio durante un’esercitazione nelle acque dell’Arena dello Stretto: i sub si sono tuffati per soccorrere il bagnante e lo hanno riportato a riva, dove è stato affidato al 118 ... Segnala ilvibonese.it
Tragedia in mare: uomo muore annegato - Secondo quanto appreso, la vittima si trovava con un amico polacco in un tratto di spiaggia libera. romatoday.it scrive