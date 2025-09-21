Salerno allarme bomba davanti a un negozio | carabinieri sul posto

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della Compagnia di Salerno sono stati chiamati ad intervenire nel quartiere di Pastena davanti ad un negozio Gf Rent, in via Ricci, per approfondire la presenza di un pacco misterioso, ritrovato davanti alla saracinesca. L’ipotesi è quello di un possibile pacco esplosivo. Si attende l’arrivo degli artificieri. Nel frattempo i carabinieri stanno invitando le persone a non avvicinarsi e a tenersi lontane. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, allarme bomba davanti a un negozio: carabinieri sul posto

In questa notizia si parla di: salerno - allarme

Non cala l'allarme furti a Salerno: nuove segnalazioni, cittadini esasperati

Allarme sicurezza a Salerno: Valiante esprime preoccupazione, Pessolano richiede il consiglio comunale monotematico

Salerno, allarme incendi e fuochi illegali: Iannelli incontra il Prefetto

Zaini troppo pesanti, allarme tra i genitori degli studenti a Salerno - facebook.com Vai su Facebook

Truffa del profumo, allarme a Cava de' Tirreni: "Non accettate prodotti da sconosciuti" https://salernotoday.it/cronaca/cava-de-tirreni-truffa-profumo.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/47026803521131/20250919_1253_profumo-in- - X Vai su X

“C’è una bomba al Comune”: torna la paura a Castel San Giorgio, ma è un falso allarme; Allarme bomba al Tribunale per una valigia, transennata una strada. Ma il trolley era vuoto; Bomba davanti al Comune di Castel San Giorgio: svolta nelle indagini, cinque indagati e un arresto per droga.

Salerno, incidente sul lungomare Tafuri: due donne travolte sulle strisce - Momenti di grande paura ieri mattina sul Lungomare Tafuri a Salerno, dove due donne sono state investite da una moto mentre attraversavano regolarmente sulle strisce pedonali. Scrive ilmattino.it

Rovereto: pacco sospetto davanti a un bar, scatta l'allarme bomba - Rinvenuto un involucro che ha fatto scattare l’allarme nella zona del Parco alla Pista e di via Dante. Come scrive altoadige.it