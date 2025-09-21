Sale sul tettuccio di una Panda in corsa guidata da un amico ma cade | gravissimo un 23enne
Un 23enne è ricoverato in ospedale in pericolo di vita dopo essere caduto dal tettuccio di una Fiat Panda in corsa. Al volante c'era un suo amico e stavano girando per le strade di Esine (Brescia) registrando alcuni video. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sale - tettuccio
Sale sul tettuccio di una Panda in corsa guidata da un amico, ma cade: gravissimo un 23enne; Le auto più vendute in Europa a gennaio 2025: la classifica; Sale con le ruote sull'altra auto: spettacolare incidente in paese.