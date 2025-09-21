Salario minimo bocciato dal Governo | Rischio contratti al ribasso

La ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone ha ribadito con fermezza la sua contrarietà all’introduzione del salario minimo a 9 euro l’ora, una misura fortemente sostenuta dall’opposizione e rilanciata da Elly Schlein. La proposta viene giudicata “ inadeguata ” perché, sostiene la ministra, andrebbe a irrigidire la dinamica salariale e ridurre il valore della contrattazione collettiva. Calderone boccia il salario minimo. Calderone ha parlato dal palco del Festival di Open a Parma, lo stesso dal quale si era espressa il giorno prima la leader del PD. Secondo la responsabile del Lavoro, fissare una soglia rigida avrebbe l’effetto paradossale di appiattire le retribuzioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

