Sala vende San Siro ma non sa neanche chi c’è dietro ai fondi di Inter e Milan

Oaktree e RedBird si autocertificano beneficiari economici. Hanno alle spalle decine di società in Lussemburgo e Cayman.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sala vende San Siro ma non sa neanche chi c’è dietro ai fondi di Inter e Milan

Beppe Sala non molla: "Se San Siro non si vende, non mi dimetto"

«OLTRE UN MILIARDO» Beppe Sala spiega perché il Comune vuole vendere San Siro a Milano e Inter - facebook.com Vai su Facebook

VENDITA SAN SIRO, PARLA IL SINDACO SALA A RTL 102.5, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha dichiarato: "Domani la delibera per la vendita di San Siro e della aree intorno all’impianto dovrebbe approdare in giunta perché di fatto con i club siamo arri - X Vai su X

Sindaco Sala: 'Trovato accordo per vendita San Siro a Milan e Inter'; San Siro, Sala: «C'è l'accordo sulla vendita, il nuovo stadio pronto entro il 2031». Oggi il voto in giunta; Lo stadio di San Siro sarà venduto a Inter e Milan. Il sì della giunta.

San Siro, Sala: "Nuovo stadio? Milano ha bisogno di un impianto da almeno 70mila posti" - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della questione legata alla vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Segnala milannews.it

San Siro, un altro contrario nel Pd: "Vendita a scatola chiusa e si spacca il centrosinistra" - Angelo Turco, da tempo dato per indeciso sullo stadio, rompe gli indugi e dichiara pubblicamente che voterà contro la vendita del Meazza a Inter e Milan ... Lo riporta milanotoday.it