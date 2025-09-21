Saiyaara | amore fa rima con dolore nel melodramma bollywoodiano – Recensione

Ahaan è un giovane cantante di talento il cui genio musicale è pari soltanto alla sua incapacità di gestire le emozioni. Perseguitato dall’ombra di un padre alcolizzato, vive la sua arte come una maledizione, senza riuscire a trovare l’ispirazione per i suoi pezzi. La sua vita prende una svolta inaspettata quando incontra Aneet, una dolce ma determinata giornalista incaricata di scrivere un pezzo su di lui. In Saiyaara tra i due scatta un immediato colpo di fulmine e Aneet diventa la sua musa, l’unica capace di dare parole alle sue melodie lasciate incompiute, aiutandolo a trasformare il dolore in musica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

