Sabatini controcorrente | La Juve sente l’ingiustizia del rigore Quella mezza sbracciata di Orban su Gatti… Il suo commento dopo Verona

Sabatini commenta il pareggio della Juve: la squadra paga la stanchezza, ma la colpa è anche dei big come Vlahovic e Yildiz. Il giorno dopo il passo falso della Juventus, fermata sull’1-1 dal Verona, arriva la lucida analisi del giornalista Sandro Sabatini. Attraverso il suo canale YouTube, ha esaminato a 360 gradi la prestazione dei bianconeri, individuando un mix di cause per il risultato deludente: la stanchezza accumulata, alcuni episodi arbitrali controversi, ma soprattutto la serata no delle stelle più attese. Sabatini Juve: la giusta analisi del pareggio. Nel suo commento, Sabatini ha prima di tutto evidenziato le attenuanti per la squadra di Igor Tudor, sottolineando come la fatica per i recenti impegni ravvicinati si sia fatta sentire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini controcorrente: «La Juve sente l’ingiustizia del rigore. Quella mezza sbracciata di Orban su Gatti…». Il suo commento dopo Verona

In questa notizia si parla di: sabatini - controcorrente

Sancho Juventus, Sabatini va controcorrente: «Ha fallito un sacco di occasioni, secondo me in bianconero non…». La rivelazione sull’esterno inglese

Adolfo Sabatini. Consiglio e conflitti. Non ho nulla di rimproverarmi, i conflitti in consiglio sono anche all'ordine del giorno anche tra famiglie e vicini. Chi è stato eletto come Sindaco ha e avrebbe l'obbligo di governare e in democrazia chi perde sta' all'opposizi - facebook.com Vai su Facebook

Sabatini: “Vlahovic non doveva essere in questa Juventus, invece c'è e…” - Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato di quanto sta facendo Dusan Vlahovic in questo inizio di stagione. tuttojuve.com scrive

Juve, Sandro Sabatini: 'Chiedete scusa a Dusan Vlahovic' - Il giornalista Sandro Sabatini ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube sottolineando come Dusan Vlahovic, centravanti da mesi ai margini del progetto Juventus, stia risolvendo in questo ... Lo riporta it.blastingnews.com