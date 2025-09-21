Ryder Cup Loro Piana veste ancora una volta l' Europa del grande golf

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il brand piemontese continuerà a rifornire il Team di Luke Donald. "Pure le divise possono aiutare a vincere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ryder cup loro piana veste ancora una volta l europa del grande golf

© Gazzetta.it - Ryder Cup, Loro Piana veste ancora una volta l'Europa del grande golf

In questa notizia si parla di: ryder - piana

Ryder Cup, Loro Piana veste ancora una volta l'Europa del grande golf; Anche quest’anno Loro Piana veste il Team Europe alla Ryder Cup; Loro Piana veste di nuovo il Team Europe di golf.

Loro Piana veste il golf, sarà il partner della Ryder cup - Il brand ha infatti annunciato ieri una collaborazione con la squadra europea per la quale realizzerà le ... Come scrive milanofinanza.it

Loro Piana veste di nuovo il Team Europe di golf - A conferma del suo impegno per l'eccellenza sportiva, Loro Piana rinnova la collaborazione con il Team Europe per la Ryder Cup 2023, la più importante competizione golfistica mondiale in programma ... Si legge su esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Ryder Cup Piana Veste