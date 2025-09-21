Russia un agricoltore coltiva una zucca gigante da quasi una tonnellata
Un agricoltore in Russia, Alexander Chusov, ha battuto il record nazionale coltivando una zucca del peso di 969 kg. “È un lavoro scientifico”, ha detto, spiegando di aver scelto con cura i semi per la sua zucca, oltre ad aver costruito una serra speciale con riscaldamento del suolo e dell’aria, calibrando con alta precisione le esigenze nutrizionali e di irrigazione. Con il suo esemplare, Chusov ha vinto un concorso di coltivazione di ortaggi giganti al quale hanno partecipato più di 3mila persone: oltre alla zucca c’erano un’anguria di 144 kg e una zucchina di 73 kg. Gli ortaggi vincitori saranno esposti all’Apothecary Garden di Mosca. 🔗 Leggi su Lapresse.it
