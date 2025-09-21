Il Vietnam è stato incoronato vincitore del c oncorso canoro Intervision, organizzato e ospitato dalla Russia in aperta concorrenza col rivale occidentale Eurovision. E' stato lo stesso leader del Cremlino, Vladimir Putin, a ordinare la ripresa dell’Intervision, un concorso musicale regionale di epoca sovietica basato sui «valori tradizionali della famiglia», dopo che Mosca era stata esclusa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

