Russia il Vietnam vince il festival canoro rivale di Eurovision Cantante Usa ritirata per pressioni politiche
Il Vietnam è stato incoronato vincitore del c oncorso canoro Intervision, organizzato e ospitato dalla Russia in aperta concorrenza col rivale occidentale Eurovision. E' stato lo stesso leader del Cremlino, Vladimir Putin, a ordinare la ripresa dell’Intervision, un concorso musicale regionale di epoca sovietica basato sui «valori tradizionali della famiglia», dopo che Mosca era stata esclusa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Intervision, Vietnam vince il festival di Putin. Usa disertano, Russia non gareggia
Vassy, la cantante americana attesa sul palco, alla fine non partecipa.