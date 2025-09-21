Ruspa killer l’inchiesta bis La difesa | Gnoli di certo pagherà Ma qualcuno non ha sorvegliato

La novità più rilevante dell’inchiesta sulla tragedia di Pinarella riguarda il secondo fascicolo aperto dalla procura di Ravenna: non ci si concentra soltanto sulla condotta di Lerry Gnoli, l’operaio di 54 anni alla guida della ruspa che il 24 maggio scorso ha travolto e ucciso la turista vicentina Elisa Spadavecchia, 66 anni. Il nuovo fronte investigativo punta a verificare eventuali corresponsabilità con lo stesso Gnoli e con il figlio Lorenzo, entrambi da poco esclusi dalla cooperativa Consar, e ad accertare come sia stato possibile che quell’intervento di spianamento della battigia fosse affidato in quelle modalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruspa killer, l’inchiesta bis. La difesa: "Gnoli di certo pagherà. Ma qualcuno non ha sorvegliato"

In questa notizia si parla di: ruspa - killer

Cocaina sulla ruspa killer: trovati residui di droga sul mezzo che ha ucciso la turista a Pinarella

Ruspa killer, Gnoli in carcere. Mezzo senza targa, né segnali: "C’è rischio che lo rifaccia"

Tyler Robinson, 22 anni, è stato arrestato con l'accusa di essere il killer di Charlie Kirk, attivista e influencer conservatore ucciso mercoledì in una università dello Utah. A rivelare che un sospettato era stato fermato è stato il presidente degli Stati Uniti - e amico - facebook.com Vai su Facebook

Cocaina sulla ruspa killer: trovati residui di droga sul mezzo che ha ucciso la turista a Pinarella - È l’ultima, inquietante conferma emersa dalle indagini sulla tragedia di Pinarella, dove il 24 maggio scorso è morta Elisa ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Ruspa killer, Gnoli in carcere. Mezzo senza targa, né segnali: "C’è rischio che lo rifaccia" - È finito in carcere Lerry Gnoli, 54 anni, l’uomo che lo scorso 24 maggio ha travolto e ucciso una turista sulla spiaggia di Pinarella mentre era alla guida di una ruspa cingolata. Lo riporta ilrestodelcarlino.it