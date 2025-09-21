Ruba auto nascondendo il volto con maschere di Gigi D’Alessio arrestato

Per non farsi riconoscere durante i suoi furti, un 26enne di Castellammare di Stabia (Napoli) utilizzava una maschera di Gigi D’Alessio per non farsi riconoscere. Dopo un lungo inseguimento, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri. ARRESTATO PER FURTO – Nella notte tra venerdì e sabato, Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni, è stato intercettato . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

