Ruba a un turista e la mossa gli vale un rimpatrio

Brutta sorpresa per un turista tedesco in vacanza a Merano che venerdì 19 settembre si è dovuto rivolgere alla polizia a causa del furto del proprio cellulare. Dopo aver raccolto tutte le informazioni del caso, i poliziotti hanno subito attivato le ricerche, individuando e bloccando poco dopo il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

