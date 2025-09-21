Il nuovo scandalo che coinvolge Sarah Ferguson, ex moglie del Principe Andrea, duca di York, continua a gettare ombre sulla Royal Family britannica e a riaprire le ferite legate a Jeffrey Epstein. Le rivelazioni del Mail on Sunday hanno portato alla luce una serie di email in cui la duchessa, nota come “Fergie”, loda il finanziere americano e si scusa con lui per averlo criticato pubblicamente. Questi messaggi, risalenti al 2011, contraddicono le sue precedenti dichiarazioni e mostrano un legame che andava ben oltre la semplice amicizia. Lo scandalo che coinvolge Fergie. La storia, emersa grazie al Mail on Sunday, ha suscitato un’ondata di indignazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Royal Family nella bufera, spuntano lettere davvero compromettenti sul caso Epstein