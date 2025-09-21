Rosè e Bruno Mars la loro super hit Apt supera i 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube

Rosè e Bruno Mars continuano a macinare record con Apt: il singolo pubblicato nell’ottobre dello scorso anno raggiunge un importante traguardo per la popstar coreana ed il cantautore hawaiano. Arrivato dopo il successo di Die With A Smile, Mars ha proseguito la serie di collab di spessore con Apt, singolo arrivato nel mercato musicale il 17 ottobre 2024 apripista del secondo album solista di Rosè, Rosie. Il brano, in men che non si dica ha raggiunto un grandissimo successo, conquistando negli ultimi giorni il premio di Brano dell’Anno agli Mtv Video Music Awards 2025, divenendo la prima artista coreana ad ottenere il riconoscimento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Rosè e Bruno Mars, la loro super hit Apt supera i 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube

