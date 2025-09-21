Rosario Livatino ucciso 35 anni fa Mattarella | Testimone valori Repubblica

Il 21 settembre di 25 anni, nel 1990, il magistrato Rosario Livatino fu assassinato dalla Stidda – organizzazione mafiosa operante in Sicilia – per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata. A ricordare la sua morte è tutto il mondo della politica, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni. Mattarella: “Livatino autentico testimone dei valori della Repubblica”. “Il 21 settembre richiama alla memoria il vile attentato di mafia in cui, trentacinque anni fa, perse la vita il magistrato Rosario Livatino. È un anniversario che interpella, con forza, le coscienze di quanti hanno a cuore la difesa della nostra convivenza civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

