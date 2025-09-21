Rosario Livatino ucciso 35 anni fa Mattarella | Testimone valori Repubblica
Il 21 settembre di 25 anni, nel 1990, il magistrato Rosario Livatino fu assassinato dalla Stidda – organizzazione mafiosa operante in Sicilia – per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata. A ricordare la sua morte è tutto il mondo della politica, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni. Mattarella: “Livatino autentico testimone dei valori della Repubblica”. “Il 21 settembre richiama alla memoria il vile attentato di mafia in cui, trentacinque anni fa, perse la vita il magistrato Rosario Livatino. È un anniversario che interpella, con forza, le coscienze di quanti hanno a cuore la difesa della nostra convivenza civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: rosario - livatino
Rosario Livatino: la voce che la mafia non è riuscita a spegnere
Al Piemonte una raccolta di sangue in onore di Rosario Livatino e di tutte le vittime di mafia
Rosario Livatino, Treccani pubblica la tesi inedita del “giudice studente”
Sono trascorsi 35 anni dal vile agguato in cui fu ucciso Rosario Livatino. Magistrato integro, visse la giustizia come missione e servizio, guidato da una fede autentica. Il suo ricordo non è solo memoria, ma richiamo costante all’impegno contro ogni forma di m - X Vai su X
Trentacinque anni fa l'omicidio di Rosario Livatino, il giudice 'ragazzino'. Il magistrato fu ucciso dalla mafia ad Agrigento il 21 settembre 1990. Ricordato al Giubileo della giustizia, l'omaggio della Treccani. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Mafia: 35 anni fa l'omicidio del giudice Rosario Livatino; Il mandante dell'omicidio di Livatino: «Così lui mi ha cambiato la vita»; Rosario Livatino, 35 anni fa il delitto del giudice ragazzino. Meloni: un eroe, proseguiamo nel cammino di lotta alla mafia.
Rosario Livatino ucciso 35 anni fa, Mattarella: “Testimone valori Repubblica” - Il 21 settembre di 25 anni, nel 1990, il magistrato Rosario Livatino fu assassinato dalla Stidda - Si legge su lapresse.it
35 anni fa l’assassinio di Rosario Livatino. Mattarella “Fare memoria del suo esempio”, Meloni “Proseguire nella lotta alle Mafie” - Mattarella "Fare memoria del suo esempio", Meloni "Proseguire nella lotta alle Mafie" ... Lo riporta italpress.com