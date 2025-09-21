ABBONATI A DAYITALIANEWS Un libro per ricordare il “giudice ragazzino”. In occasione del 35° anniversario della morte di Rosario Angelo Livatino, Treccani pubblica il volume “Rosario Livatino tra diritto e fede”, a cura di Gaetano Armao, docente di Diritto amministrativo all’Università di Palermo. L’opera raccoglie e analizza due testi inediti e autografi del magistrato agrigentino, ucciso dalla mafia nel 1990. I due documenti ritrovati. Il primo scritto è la tesi di perfezionamento in Diritto regionale, discussa il 21 aprile 1990, pochi mesi prima del suo assassinio. Il secondo è l’ orazione funebre del 12 settembre 1983, pronunciata durante i funerali del collega Elio Cucchiara, sostituto procuratore di Agrigento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Rosario Livatino: pubblicato un libro per ricordare il 'giudice ragazzino' ucciso dalla mafia