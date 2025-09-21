Rosario Livatino | pubblicato un libro per ricordare il ‘giudice ragazzino’ ucciso dalla mafia

Dayitalianews.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un libro per ricordare il “giudice ragazzino”. In occasione del 35° anniversario della morte di Rosario Angelo Livatino, Treccani pubblica il volume “Rosario Livatino tra diritto e fede”, a cura di Gaetano Armao, docente di Diritto amministrativo all’Università di Palermo. L’opera raccoglie e analizza due testi inediti e autografi del magistrato agrigentino, ucciso dalla mafia nel 1990. I due documenti ritrovati. Il primo scritto è la tesi di perfezionamento in Diritto regionale, discussa il 21 aprile 1990, pochi mesi prima del suo assassinio. Il secondo è l’ orazione funebre del 12 settembre 1983, pronunciata durante i funerali del collega Elio Cucchiara, sostituto procuratore di Agrigento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

rosario livatino pubblicato un libro per ricordare il 8216giudice ragazzino8217 ucciso dalla mafia

© Dayitalianews.com - Rosario Livatino: pubblicato un libro per ricordare il ‘giudice ragazzino’ ucciso dalla mafia

In questa notizia si parla di: rosario - livatino

Rosario Livatino: la voce che la mafia non è riuscita a spegnere

Al Piemonte una raccolta di sangue in onore di Rosario Livatino e di tutte le vittime di mafia

Rosario Livatino, Treccani pubblica la tesi inedita del “giudice studente”

Livatino: tra diritto e fede, pubblicati gli inediti del giudice beato; Livatino, in uscita inediti nell’anniversario della morte; Agrigento Capitale della Cultura, presentato il libro di Gaetano Armao sul giudice Rosario Livatino.

rosario livatino pubblicato libroTrentacinque anni fa l'omicidio di Rosario Livatino, il giudice 'ragazzino' - Ricordato al Giubileo della giustizia, in un libro anche l'omaggio della Treccani (ANSA) ... Scrive ansa.it

rosario livatino pubblicato libroAgrigento Capitale della Cultura, presentato il libro di Gaetano Armao sul giudice Rosario Livatino - L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, in collaborazione con la Regione, ha pubblicato il volume Rosario Livatino tra Diritto e Fede, a cura di ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rosario Livatino Pubblicato Libro