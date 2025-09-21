Rosario Livatino | pubblicato un libro per ricordare il ‘giudice ragazzino’ ucciso dalla mafia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un libro per ricordare il “giudice ragazzino”. In occasione del 35° anniversario della morte di Rosario Angelo Livatino, Treccani pubblica il volume “Rosario Livatino tra diritto e fede”, a cura di Gaetano Armao, docente di Diritto amministrativo all’Università di Palermo. L’opera raccoglie e analizza due testi inediti e autografi del magistrato agrigentino, ucciso dalla mafia nel 1990. I due documenti ritrovati. Il primo scritto è la tesi di perfezionamento in Diritto regionale, discussa il 21 aprile 1990, pochi mesi prima del suo assassinio. Il secondo è l’ orazione funebre del 12 settembre 1983, pronunciata durante i funerali del collega Elio Cucchiara, sostituto procuratore di Agrigento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: rosario - livatino
Rosario Livatino: la voce che la mafia non è riuscita a spegnere
Al Piemonte una raccolta di sangue in onore di Rosario Livatino e di tutte le vittime di mafia
Rosario Livatino, Treccani pubblica la tesi inedita del “giudice studente”
Rosario Livatino, un esempio per gli operatori di #giustizia Sabato #20settembre è il #Giubileo degli operatori di Giustizia. Un appuntamento che papa Francesco ha voluto fissare il giorno prima del 35° anniversario della morte del beato Livatino, il giudice s - X Vai su X
Rosario Livatino è stato un magistrato integerrimo e coraggioso impegnato nella lotta all’illegalità, che visse la professione come autentica vocazione al servizio del bene comune. Era un uomo di grande riservatezza: non rilasciò mai interviste né cercò visibilit - facebook.com Vai su Facebook
Livatino: tra diritto e fede, pubblicati gli inediti del giudice beato; Livatino, in uscita inediti nell’anniversario della morte; Agrigento Capitale della Cultura, presentato il libro di Gaetano Armao sul giudice Rosario Livatino.
Trentacinque anni fa l'omicidio di Rosario Livatino, il giudice 'ragazzino' - Ricordato al Giubileo della giustizia, in un libro anche l'omaggio della Treccani (ANSA) ... Scrive ansa.it
Agrigento Capitale della Cultura, presentato il libro di Gaetano Armao sul giudice Rosario Livatino - L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, in collaborazione con la Regione, ha pubblicato il volume Rosario Livatino tra Diritto e Fede, a cura di ... Come scrive msn.com