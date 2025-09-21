Rosario Livatino 35 anni fa l’omicidio del giudice ragazzino Aveva rifiutato la scorta per non allarmare i genitori

Lo uccisero mentre si recava in tribunale, senza scorta. Sono trascorsi trentacinque anni da quel 21 settembre 1990 che segnò la morte del magistrato Rosario Livatino, assassinato da quattro sicari assoldati dalla Stidda agrigentina. È passato alla storia come Il giudice ragazzino, titolo del film a lui dedicato (con l’intepretazione dall’attore Giulio Scarpati) ma anche locuzione attribuita all’allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga a proposito di magistrati molto giovani mandati a combattere Cosa Nostra nell’avamposto della provincia siciliana. Quella mattina a bordo della sua vettura, una vecchia Ford Fiesta color amaranto, venne speronato dall’auto dei killer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

