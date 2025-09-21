Rosario Livatino 35 anni fa il delitto del giudice ragazzino Meloni | un eroe proseguiamo nel cammino di lotta alla mafia

Il 21 settembre del 1990 in provincia di Agrigento veniva ucciso Rosario Livatino, il “giudice ragazzino”, come lo aveva chiamato l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Un delitto spietato di un magistrato giovanissimo e integerrimo, proclamato beato nel 2021 da Papa Francesco. In queste ore arrivano dichiarazioni che rendono omaggio alla memoria di Livatino. “Un servitore dello Stato esempio per le generazioni future”.. «Ho sempre creduto che raccontare alle giovani generazioni il sacrificio di chi ha messo legalità e giustizia davanti alla propria vita, non sia solo un dovere e un modo per onorarne la memoria ma anche per proseguire nell’impegno che questi eroi hanno intrapreso senza paura», scrive sui social la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

