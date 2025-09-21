Rosario Livatino 35 anni fa il delitto del giudice ragazzino Meloni | un eroe proseguiamo nel cammino di lotta alla mafia
Il 21 settembre del 1990 in provincia di Agrigento veniva ucciso Rosario Livatino, il “giudice ragazzino”, come lo aveva chiamato l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Un delitto spietato di un magistrato giovanissimo e integerrimo, proclamato beato nel 2021 da Papa Francesco. In queste ore arrivano dichiarazioni che rendono omaggio alla memoria di Livatino. “Un servitore dello Stato esempio per le generazioni future”.. «Ho sempre creduto che raccontare alle giovani generazioni il sacrificio di chi ha messo legalità e giustizia davanti alla propria vita, non sia solo un dovere e un modo per onorarne la memoria ma anche per proseguire nell’impegno che questi eroi hanno intrapreso senza paura», scrive sui social la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sono trascorsi 35 anni dal vile agguato in cui fu ucciso Rosario Livatino. Magistrato integro, visse la giustizia come missione e servizio, guidato da una fede autentica. Il suo ricordo non è solo memoria, ma richiamo costante all’impegno contro ogni forma di m - X Vai su X
Trentacinque anni fa l'omicidio di Rosario Livatino, il giudice 'ragazzino'. Il magistrato fu ucciso dalla mafia ad Agrigento il 21 settembre 1990. Ricordato al Giubileo della giustizia, l'omaggio della Treccani. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
35 anni senza Livatino, il giudice beato e martire della legalità; Rosario Livatino, 35 anni fa il delitto del giudice ragazzino. Meloni: un eroe, proseguiamo nel cammino di lotta alla mafia; Il mandante dell'omicidio di Livatino: «Così lui mi ha cambiato la vita».
Rosario Livatino ucciso 35 anni fa, Mattarella: “Testimone valori Repubblica” - Il 21 settembre di 25 anni, nel 1990, il magistrato Rosario Livatino fu assassinato dalla Stidda - lapresse.it scrive
Mafia, trentacinque anni fa l’omicidio di Rosario Livatino: il giudice ‘ragazzino’ - Sono trascorsi 35 anni da quel drammatico 21 settembre 1990, quando Rosario Livatino, magistrato impegnato nella lotta all’illegalità, venne ucciso dalla mafia ad Agrigento a soli 38 anni. Lo riporta ilsicilia.it