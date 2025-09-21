Rondine e Lions insieme per la pace Anna e Alena sono le ambasciatrici

In un momento storico in cui le speranze di pace sembrano lontane, la cerimonia che si è svolta ieri mattina a Firenze nel Salone dei Cinquecento è sinonimo di controtendenza. Tra i dipinti di Vasari del Salone dei Cinquecento, si sono infatti incontrate due tra le realtà più importanti della nostra regione per il loro impegno sociale e nella risoluzione dei conflitti. Con una cerimonia moderata dalla vicedirettrice de La Nazione, Cristina Privitera, il Governatore Distrettuale 108La-Toscana dei Lions International Gilberto Tuccinardi, e il fondatore di Rondine Cittadella della Pace, Franco Vaccari, hanno firmato il protocollo d’intesa "La cultura della relazione per la nuova comunità globale di pace". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rondine e Lions insieme per la pace. Anna e Alena sono le ambasciatrici

In questa notizia si parla di: rondine - lions

Rondine e Lions insieme “Costruiamo oggi la pace di domani”

Rondine e Lions insieme, Vaccari: “La pace come risposta quotidiana”

Rondine e Lions insieme, Tuccinardi: “Toscana, una terra simbolo di pace”

Rondine e Lions, insieme si vince! Su QN – La Nazione di oggi, venerdì 19 settembre, si parla della firma del Protocollo d’intesa tra il “Distretto Lions 108La – Toscana” e “Rondine Cittadella della Pace”, in programma sabato 20 settembre nel prestigioso Sa - facebook.com Vai su Facebook

Rondine e Lions insieme ‘Costruiamo oggi la pace di domani’ - X Vai su X

Rondine e Lions insieme per la pace. Anna e Alena sono le ambasciatrici; Rondine e Lions insieme, Vaccari: “La pace come risposta quotidiana”; Rondine e Lions, insieme si vince. Un’intesa per un mondo più sicuro: Costruiamo oggi la pace di domani.

Rondine e Lions insieme per la pace. Anna e Alena sono le ambasciatrici - Accordo a Palazzo Vecchio: al centro i giovani e progettualità per un mondo di relazioni oltre i conflitti "Vedere le conseguenze della guerra in famiglia mi ha portata a investire il tempo in un dial ... Si legge su msn.com

Rondine e Lions insieme, Vaccari: “La pace come risposta quotidiana” - «Offrire ai giovani strumenti per trasformare i conflitti significa investire sul futuro delle nostre ... lanazione.it scrive