Roma offrono denaro rubato ai carabinieri per garantirsi l’impunità
Roma, 21 settembre 2025- Prosegue la stretta contro i borseggi da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, per garantire la sicurezza e contrastare i reati contro il patrimonio ai danni dei numerosi turisti e non solo, presenti nella Capitale. Negli ultimi giorni sono state 18 le persone arrestate, gravemente indiziate di aver borseggiato turisti stranieri e rubato all'interno di negozi nell'area Termini. In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Salaria hanno arrestato in flagranza, nei pressi della fermata "Barberini" della linea A, due cittadini romeni di 23 e 19 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, sorpresi subito dopo essersi impossessati con destrezza di denaro contante appartenente a un viaggiatore.
