Roma niente riposo dopo il derby | domani già al lavoro verso il Nizza

Sololaroma.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la vittoria nel derby contro la Lazio per 1-0 firmato da Lorenzo Pellegrini, la Roma non si ferma. Domani mattina alle 10:30, al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, gli uomini di Gian Piero Gasperini torneranno in campo per preparare l’esordio in Europa League, in programma mercoledì alle 21:00 in casa del Nizza. Tabella di marcia serrata verso l’esordio europeo. Nessun giorno di riposo per i giallorossi, che proseguiranno immediatamente il lavoro in vista della trasferta francese. Dopo la rifinitura e la conferenza stampa della vigilia, alla quale parteciperanno Gasperini e un calciatore scelto dal club, la squadra partirà per la Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma niente riposo dopo il derby domani gi224 al lavoro verso il nizza

© Sololaroma.it - Roma, niente riposo dopo il derby: domani già al lavoro verso il Nizza

In questa notizia si parla di: roma - riposo

Giorno di riposo a Trigoria: la Roma si ricarica prima del test con l’UniPomezia

Giornata di riposo per la Roma, giovedì test con il Pomezia. Ferguson ok, Arena arriva. Wesley e Gloukh, le ultime

Incendi a Roma, elicotteri in volo per spegnere le fiamme: evacuate 80 persone da una casa di riposo

Roma, Hermoso e Wesley in dubbio per il derby; Niente lesioni per Wesley: come lo gestirà Gasperini?; Lazio-Roma: le probabili formazioni e dove vedere il derby in tv e in streaming.

roma riposo dopo derbyLa Roma vince il derby e agguanta il Milan, è crisi per la Fiorentina - Gasperini ripesca Pellegrini dalla panchina e l'ex capitano regala alla Roma un sofferto successo nel derby che inguaia la Lazio di Sarri, al terzo stop in quattro gare. Riporta ansa.it

roma riposo dopo derbyRoma, Pellegrini eroe del derby: Sarri ko, la Lazio finisce in nove - I giallorossi superano la formazione di Sarri e si aggiudicano la stracittadina valida per la quarta giornata di campionato ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Riposo Dopo Derby