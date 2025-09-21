Roma niente riposo dopo il derby | domani già al lavoro verso il Nizza

Archiviata la vittoria nel derby contro la Lazio per 1-0 firmato da Lorenzo Pellegrini, la Roma non si ferma. Domani mattina alle 10:30, al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, gli uomini di Gian Piero Gasperini torneranno in campo per preparare l’esordio in Europa League, in programma mercoledì alle 21:00 in casa del Nizza. Tabella di marcia serrata verso l’esordio europeo. Nessun giorno di riposo per i giallorossi, che proseguiranno immediatamente il lavoro in vista della trasferta francese. Dopo la rifinitura e la conferenza stampa della vigilia, alla quale parteciperanno Gasperini e un calciatore scelto dal club, la squadra partirà per la Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, niente riposo dopo il derby: domani già al lavoro verso il Nizza

