Roma neonata morta dopo il parto Il padre | Abbiamo seguito il percorso indicato dalla normativa

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta nella casa della maternità “Il nido” a Testaccio, dove una neonata è deceduta subito dopo il parto. Attraverso il proprio avvocato, ha parlato il padre della piccola Matilde.Il padre della neonata mortaL'uomo ha voluto precisare alcuni aspetti della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, neonata morta dopo il parto. Il padre: Abbiamo seguito il percorso indicato dalla normativa; Roma, neonata morta a Testaccio, martedì l'autopsia. Indagate le due ostetriche; Il papà della neonata morta in casa maternità: Nel seminterrato non c'era campo, sono dovuto uscire per chiedere aiuto.

roma neonata morta dopoIl papà della neonata morta a Testaccio: «Nella casa maternità non c'è campo, telefoni fuori uso. In caso di emergenza che si fa?» - Quando mia moglie starà meglio dirò tutto su questa tragedia, per evitare che altre famiglie possano s ... Lo riporta roma.corriere.it

roma neonata morta dopoNeonata morta a Roma in casa maternità, il padre: “Seguito percorso previsto” - Emergono nuovi dettagli sulla vicenda della neonata morta il 12 settembre nella casa maternità Il Nido di via Marmorata, nel quartiere Testaccio a Roma. Come scrive rainews.it

