Roma Massara | Pellegrini è un giocatore forte In estate poteva partire ma ora siamo concentrati sul derby

2025-09-21 10:20:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: A pochi minuti da Lazio-Roma ha parlato Frederic Massara ai microfoni di Dazn. Il direttore sportivo giallorosso ha fatto il punto, oltre che sulla stracittadina, su Lorenzo Pellegrini, titolare a sorpresa e su Artem Dovbyk, ancora in panchina. PARTITA SPARTIACQUE?. “Alla quarta giornata non mi sento di parlare di partita spartiacque. Sappiamo quanto sia importante il derby e dare continuità a questo progetto”. FERGUSON E DOVBYK. “Ferguson e Dovbyk sono molto importanti con caratteristiche simili ma diversi dagli altri attaccanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

roma massara pellegrini 232Massara su Pellegrini: "Condivisa l'idea di vederlo lontano da Roma ma il calcio può cambiare le situazioni" - Il direttore sportivo dei giallorossi &#232; intervenuto in diretta su Dazn nell'imminenza del calcio d'inizio del derby contro la Lazio ... Si legge su corrieredellosport.it

roma massara pellegrini 232Massara: "Non &#232; una partita spartiacque. Pellegrini è un calciatore forte" - Il direttore sportivo della Roma ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio- Lo riporta ilromanista.eu

