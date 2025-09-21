Roma Massara e il futuro di Pellegrini | Nel calcio tutto può cambiare

Gli scenari legati al calciatore romanista e le prospettive del club nelle dichiarazioni del dirigente nel prepartita della gara con la Lazio Atmosfera delle grandi occasioni, all’Olimpico, per il derby Lazio-Roma, che preannuncia grande spettacolo, incertezza, emozioni. Una stracittadina tutta da vivere, con le due squadre a caccia di un successo importante. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Un derby che però è presto per definire fondamentale e decisivo, stando alle dichiarazioni di Frederic Massara, ds della Roma, nel prepartita, ai microfoni di ‘DAZN’: “ Derby spartiacque? No, alla quarta giornata è presto – ha affermato – Sappiamo che è una gara speciale, però, con tanto significato emotivo, speriamo possa comunque darci slancio per un progetto in cui crediamo molto”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, Massara e il futuro di Pellegrini: “Nel calcio tutto può cambiare”

