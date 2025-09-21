Roma-Lazio 1-0 Pellegrini sui social | Per voi per me per noi romanisti

Sempre lui, sempre lì. Lorenzo Pellegrini torna dall’infortunio e si prende ancora una volta la scena nel derby. Con il suo gol ha deciso la sfida dell’ Olimpico, fissando sull’1-0 il risultato che vale alla Roma la terza vittoria in campionato, dopo lo stop contro il Torino. Il messaggio ai tifosi. Dopo la festa sotto la Curva Sud, con l’abbraccio dei tifosi, Pellegrini ha voluto condividere la sua gioia anche sui social. Sul suo profilo ha pubblicato uno scatto che lo ritrae a braccia aperte verso il pubblico romanista, accompagnato da una frase semplice ma potente: “Per voi, per me, per noi Romanisti”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Lazio 1-0, Pellegrini sui social: “Per voi, per me, per noi romanisti”

