Roma-Lazio 1-0 | mago Gasperini vince il derby e Pellegrini rinasce

Gasperini vince il derby con Lazio. La Roma batte uno a zero le aquile e nella quarta giornata si conferma regina della capitale. Va a segno, ancora una volta, Pellegrini, ormai l'uomo delle sfide cittadine. Gasperini gli dà fiducia e al 38esimo fa goal. Buona, dunque, la prima per l'ex allenatore dell'Atalanta che si porta a -1 dalla Juventus con il Napoli che deve ancora giocare. Nove punti in quattro partite sono un bel bottino. Problemi, invece, per i biancocelesti. La cura Sarri non funziona a dovere. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma-Lazio 1-0: mago Gasperini vince il derby e Pellegrini rinasce

In questa notizia si parla di: roma - lazio

