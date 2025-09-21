Roma l’annuncio sul futuro di Pellegrini è una dichiarazione d’amore

Il giocatore torna al gol al ritorno in campo, è un punto di svolta dopo il recente passato E’ il derby di Lorenzo Pellegrini, protagonista quasi assoluto della scena, in una giornata in cui il suo gol vale tre punti per la Roma e forse molto di più. Un grande ritorno, per il capitano giallorosso, che non ha trattenuto la commozione al momento della rete decisiva contro la Lazio nel primo tempo. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Un atteggiamento spiegato in questo modo ai microfoni di ‘DAZN’: “Mi sono commosso perché chi mi conosce bene sa quanto ci tenevo a essere in campo, quanto fossi preoccupato del mio ritorno a giocare in buone condizioni dopo un grave infortunio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

