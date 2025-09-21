Roma la bandiera palestinese sventola in Campidoglio

Roma, 21 settembre 2025- A seguito della mozione approvata dall’Assemblea Capitolina lo scorso giovedì, è stata esposta in Campidoglio la bandiera della Palestina, in segno di solidarietà con la popolazione civile di Gaza, duramente colpita dagli attacchi dell’esercito israeliano. Accanto alla bandiera è stato posizionato anche il fiocco giallo a sostegno della liberazione dei rapiti israeliani ancora ostaggi dei terroristi di Hamas. Con questo gesto, Roma rinnova il suo impegno ad essere un simbolo di pace contro la violenza, città aperta e universale, che promuove dialogo, rispetto reciproco e convivenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it